„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: МУШКАРАЦ (35) СЕ СУМЊИЧИ ДА ЈЕ НА ОФИЦИРЦУ НЕПРИМЕРЕНО ДОДИРИВАО МАЛОЛЕТНИКА Кикинђанину и даље забрањено да прилази и комуницира с дечаком
Тридесетпетогодишњем М. О. из Кикинде, против ког се пред Основним судом у Новом Саду води кривични поступак због кривичног дела недозвољене полне радње, продужена је раније изречена мера забране прилажења, састајања и комуницирања са малолетним оштећеним јер се сматра да и даље постоје особите околности које су постојале у моменту одређивања исте, сазнаје „Дневник”.
Овај Кикинђанин је ухапшен убрзо након што је отац малолетног дечака новосадској полицији пријавио да је непознати мушкарац, 7. августа 2024. године, на новосадској плажи Официрац, непримерено додиривао његовог малолетног сина.
Према нашим сазнањима, петнаестогодишњак је тог дана бициклом отишао на Официрац како би прошетао по плажи. Приликом поласка кући, када је дошао до места где му је био бицикл, пришао му је непознати мушкарац, који се представио, односно рекао је малолетнику своје име и питао да ли има пет минута времена да разговарају. Петнаестогодишњак му је на то одговрио да нема, да га не познаје и да иде кући. Међутим, осумњичени је поновио да хоће да прича са њим и, како се сумња, почео да га додирује по задњици и полном органу.
Малолетник је успео да побегне и чим је дошао кући одмах је све испричао оцу.
Према незваничним информацијама, постоји сведок немилог догађаја, који је позвао дечаковог оца и рекао му да је видео шта се догодило и да ће мушкарца који је додиривао његовог сина пратити до доласка полиције.
Суђење 19. септембра
Кривични поступак против окривљеног М. О. (35) из Кикинде води се пред Основним судом у Новом Саду, а према речима портпарола тог суда Милене Радисављевић, наредни главни претрес је заказан за 19. септембар.
Полицијска патрола је убрзо на Кеју скојеваца пронашла осумњиченог, легитимисала га и привела. М. О. је, према нашима сазнањима, потврдио полицајцима да је био на Официрцу, али је негирао да је некога додиривао.
Због сумње да је починио кривично дело недозвољене полне радње, М. О. је након хапшења одређено задржавање до 48 сати, а потом је 8. августа 2024. приведен у Основно јавно тужилаштво у Новом Саду на салушање, где му је одређена мера забране прилажења, састајања и комуницирања са малолетним оштећеним и сведоцима на минималну дистанцу од 100 метара.
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, након спроведеног поступка предузимања одређених доказних радњи, 7. маја ове године, поднело је Основном суду у Новом Саду оптужни предлог против М. О. због кривичног дела недозвољене полне радње из члана 182 став 1 Кривичног законика у вези са чланом 178 став 1 Кривичног законика.