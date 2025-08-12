„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: НАКОН УКИДАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ ЗА САОБРАЋАЈКУ НА БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ У НОВОМ САДУ ЗАКАЗАН ГЛАВНИ ПРЕТРЕС Суђење за несрећу у којој је страдала девојка 1. септембра
Поновљено суђење Огњену Кљајићу (32) из Темерина, који је првостепеном пресудом осуђен на јединствену казну у трајању од пет година за саобраћајну несрећу у којој је живот изгубила Милица Милићевић (28) из Новог Сада, а тешко повређен њен момак Зоран Јанковић (26), почиње 1. септембра за када је, како „Дневник” сазнаје, заказан главни претрес.
Суђење се понавља након што је Апелациони суд у Новом Саду укинуо првостепену пресуду новосадског Вишег суда због битне повреде одредаба кривичног поступка и на основу непотпуно утврђеног чињеничног стања. У поновљеном поступку наложено је суду да изведе све доказе које је извео у ранијем поступку и поново испита вештака саобраћајне струке, а по потреби да изведе и друге доказе.
Подсетимо, окривљени Огњен Кљајић 13. јуна 2024. године је оглашен кривим и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од пет година. Он је осуђен на четири године затвора за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја и две године за непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди, па је тако донета јединствена казна од пет година.
Такође, изречена му је и мера безбедности забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од пет година, рачунајући од правноснажности пресуде, с тим да се време проведено на издржавању казне затвора не урачунава у трајање мере.
Прерано прекинут живот
У овој саобраћајној несрећи погинула је Милица Милићевић. Она је након удеса, у тешком и бесвесном стању, превезенa на одељење реанимације Ургентног центра КЦВ, али је, нажалост, упркос напорима лекара, преминула.
Према речима њених пријатеља, била је девојка пред којом је била перспективна уметничка каријера, која је прерано прекинута. Завршила је Академију уметности у Новом Саду, смер филмске продукције.
Стравична саобраћајна несрећа догодила се у ноћи између 7. и 8. августа 2021. године, око 1.20 иза поноћи, на Београдском кеју, када је окривљени Огњен Кљајић, возећи ренџ ровер у правцу ка Улици Бајчи Жилинског налетео на двоје младих који су се налазили на скутеру, којим је управљао Зоран Јанковић. Возач ренџ ровера се није зауставио након удеса, него је напустио место несреће и оставио оштећене, али је убрзо пронађен на основу регистарске таблице која му је отпала и одређено му је задржавање.
После саобраћајне несреће, како је током суђења рекао судски вештак, професор др Драган Драшковић, окривљеном Кљајићу приликом алкотестирања дрегером измерено је 1,77 промила алкохола у организму, док је резултат вађења крви показао 2,05 промила. Према речима вештака психијатра др Милијане Дражетин, измерене количине алкохолисаности после несреће представљају доњу границу тешког пијанства. Та концентрација алкохола утиче на свест, може довести до мутног и делимичног сећања, али не и до потпуног губитка свести.
Иначе, како се могло чути током суђења, и возач скутера је имао алкохола у крви, што је оцењено као средња алкохолисаност и његова способност, према речима др Дражетин, да управља моторним возилом била је смањена због алкохола.