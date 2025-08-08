clear sky
Драма у Бору ПРЕТИО БОМБОМ ДОКТОРКИ Тражио да му препише психоактивне лекове

08.08.2025. 16:36 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бору ухапсили су С.М. (43) из овог града због постојања основа сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање.

Како су саопштили из Полицијске управе у Бору, он се сумњичи да је јуче захтевао од докторке у једној амбуланти у Бору да му препише лекове који се налазе на листи психоактивних супстанци, држећи у руци предмет који подсећа на ручну бомбу.
 

Полиција је осумњиченог убрзо пронашла, а код њега је нађен привезак у облику ручне бомбе.
 

По налогу Основног јавног тужилаштва у Бору, осумњиченом је одређено задржавање од 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

Вести Хроника
