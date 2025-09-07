ТУРКИЊУ ПРЕВАРОМ ОДВЕЛИ У КУЋУ И ЗАТОЧИЛИ Хапшења након дојаве с друштвених мрежа!
Двојица турских држављана, Б. У. (20) и Е. Б. (43), ухапшени су у Даниловграду због сумње да су жену (45), такође турску држављанку, противправно лишили слободе, саопштила је црногорска полиција.
Запослени у амбасади Турске у Црној Гори пријавио је 6. септембра око 6 и 30 часова полицији да је турска држављанка путем друштвене мреже затражила помоћ, наводећи да је против своје воље задржана на непознатој локацији и да страхује за своју безбедност.
Полиција је брзо реаговала и у Даниловграду лоцирала кућу у којој се жена налазила. Блокирали су прилазне путеве, након чега је жена истрчала из куће и полицајци су је одмах ухватили. Убрзо су лишени слободе и Б. У. и Е. Б, док се за трећим осумњиченим, Ф. Б. (25), такође турским држављанином, још трага.
Пресељење на нову локацију
Сумња се да су осумњичени, у договору с Ф. Б, преваром одвели жену из њеног стана у Подгорици, где је онлајн радила за фирму Ф. Б. регистровану у Турској. Под изговором да се пословне околности мењају, рекли су јој да се пресели на нову локацију.
Дана 1. септембра довели су је у кућу у Даниловграду, где су јој ограничили слободу кретања - није могла да се врати у Турску и кретање јој је било могуће само уз надзор.
Жена није физички повређена и сада се налази на безбедној локацији. Полиција сарађује са амбасадом Турске на њеном безбедном повратку кући.