ДРВЕНОМ ПАЛИЦОМ ТУКАО СТАРЦА
ДРАМА У НОВОМ САДУ! Украо лап-топ и претукао власника куће у коју је провалио па ухапшен
НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци ухапсили су М. Р. (44) из овог места због сумње да је 14. августа најпре провалио у кућу из које је украо лап-топ, а потом власника претукао палицом.
Он је осумњичен за кривично дело разбојничка крађа, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду.
Сумња се да је он 14. августа, провалио у кућу у Бачкој Паланци и из ње украо лаптоп.
Након тога је, како се сумња, у дворишту, дрвеном палицом више пута ударио седамдесетдеветогодишњег власника и нанео му лаке телесне повреде.
Полиција је идентификовала и пронашла осумњиченог, као и украдени рачунар који је враћен власнику.
М. Р. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Бачкој Паланци.