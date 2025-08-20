clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРВЕНОМ ПАЛИЦОМ ТУКАО СТАРЦА

ДРАМА У НОВОМ САДУ! Украо лап-топ и претукао власника куће у коју је провалио па ухапшен

20.08.2025. 15:01 15:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци ухапсили су М. Р. (44) из овог места због сумње да је 14. августа најпре провалио у кућу из које је украо лап-топ, а потом власника претукао палицом.

Он је осумњичен за кривично дело разбојничка крађа, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду.

Сумња се да је он 14. августа, провалио у кућу у Бачкој Паланци и из ње украо лаптоп.

Након тога је, како се сумња, у дворишту, дрвеном палицом више пута ударио седамдесетдеветогодишњег власника и нанео му лаке телесне повреде.

Полиција је идентификовала и пронашла осумњиченог, као и украдени рачунар који је враћен власнику.

М. Р. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Бачкој Паланци.

 

 

лап топ Хапшење осумњичени
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај