ДРАМА! УПАО С ПИШТОЉЕМ У КАФИЋ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У ЧАЧКУ И ПРЕТИО Преплашени гости се панично разбежали  (ФОТО)

14.08.2025. 13:29
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
кафић ча
Фото: Рина, илустрација

ЧАЧАК: Према незвиничним информацијама нападачи су од раније познати полицији, али се МУП још увек није огласио о инциденту

Права драма одиграла се на градској плажи у Чачку, када је младић наочиглед великог броја пролазника и гостију упао у кафић и почео да маше пиштољем и разбија инвентар локала.

- Било је језиво. Упао је у кафић и почео да прети пиштољем. Ми смо се сви уплашили и почели смо панично да бежимо. Он је остао да прети, не знамо шта је после са њим било и ко га је савладао, каже за РИНУ један од очевидаца.

Према незвинчним информацијама нападачи су од раније познати полицији. И у граду су познати као “проблематични” момци.

Поводом овог инцидента још увек се са званичним информацијама није оглашавао МУП.

РИНА

