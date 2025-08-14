ДРАМА! УПАО С ПИШТОЉЕМ У КАФИЋ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У ЧАЧКУ И ПРЕТИО Преплашени гости се панично разбежали (ФОТО)
14.08.2025. 13:29 13:49
ЧАЧАК: Према незвиничним информацијама нападачи су од раније познати полицији, али се МУП још увек није огласио о инциденту
Права драма одиграла се на градској плажи у Чачку, када је младић наочиглед великог броја пролазника и гостију упао у кафић и почео да маше пиштољем и разбија инвентар локала.
- Било је језиво. Упао је у кафић и почео да прети пиштољем. Ми смо се сви уплашили и почели смо панично да бежимо. Он је остао да прети, не знамо шта је после са њим било и ко га је савладао, каже за РИНУ један од очевидаца.
Према незвинчним информацијама нападачи су од раније познати полицији. И у граду су познати као “проблематични” момци.
Поводом овог инцидента још увек се са званичним информацијама није оглашавао МУП.
РИНА