ДРОН РАЗОТКРИО УЖАСНО УБИСТВО Тело пронађено закопано на њиви УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ
Мушкарац Т. К. ухапшен је данас у Приштини због сумње да је умешан у стравично убиство Енвера Бајрактарија (60), познатог и као Вели, у селу Бањица код Липљана.
Тзв. косовска полиција саопштила је да је хапшење резултат вишедневног интензивног рада Јединице за опште истраге - Приштина, у блиској сарадњи са тужилаштвом.
"Као резултат интензивних истражних напора, данас смо привели Т. К, мушкарца, држављанина тзв. Републике Косово, који се сумњичи за убиство у Бањици. Тренутно се спроводе све неопходне процедуре како би се дошло до комплетне истине", изјавила је портпаролка полиције Фљора Ахмети за локалне медије.
Како је Telegraf.rs већ писао, жртва овог злочина је Енвер Бајрактари, чији нестанак је породица пријавила 3. августа, а само дан касније уследио је стравичан проналазак. Енверово тело је откривено у пољу кукуруза, закопано на дубини од око два метра.
Полицијски дрон био је кључан за откривање тела. Полиција је прегледала снимке из ваздуха и приметила да је, у кукурузном пољу у близини Енверовог нестанка, део земље свеже прекопан.
Институт за судску медицину утврдио је да су повреде биле смртоносне и да је реч о тешком убиству, а истрага се сада фокусира на мотив и евентуалне саучеснике.
Чланови породице су у шоку и неверици
"Енвер није имао непријатеље, никад ни са ким није био у сукобу. Последњи пут сам га видео када је одвео краву на испашу, а дан раније је ишао аутобусом у Тирану да се види са синовима из Француске и Италије", испричао је рођак Авни Б.
Он је и детаљно описао потрагу, испричавши колико му је то све било тешко, поготово када су пронашли његовог рођака закопаног под земљом.
"Прво сам отишао у бар где свако јутро пијемо кафу и питао комшију да ли га је видео - рекао је да није. Позвао сам другог рођака и он ми је потврдио да га нема. Тада смо укључили полицију и дрон. Када смо пронашли хумку, срце ми је стало", испричао је за медије.
Полиција је до сада испитала четири сведока, а Т. К. се налази у притвору и биће саслушан пред тужилаштвом због сумње да је починио кривично дело тешко убиство.
(Telegraf.rs/IndexOnline)