(ФОТО, ВИДЕО) ПОКУШАЈ ПЉАЧКЕ У ЗЕМУНУ! Разбојници разбили стакло у златари, па ПОБЕГЛИ након што су привукли пажњу
30.10.2025. 21:05 21:20
Данас око 14:30 два разбојника покушала су да опљачкају златару „Бошковић“ у центру Земуна.
Док су у златари били људи, разбили су стакло, али су схвативши да су привукли превише пажње, кренули да беже са места догађаја.
Полиција интензивно трага за осумњиченима. Уколико имате било какве информације, одмах обавестите полицију.