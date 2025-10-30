overcast clouds
Полиција интензивно трага за разбојницима

(ФОТО, ВИДЕО) ПОКУШАЈ ПЉАЧКЕ У ЗЕМУНУ! Разбојници разбили стакло у златари, па ПОБЕГЛИ након што су привукли пажњу

30.10.2025. 21:05 21:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_рс
Фото: printscreen/Instagram/192_rs

Данас око 14:30 два разбојника покушала су да опљачкају златару „Бошковић“ у центру Земуна.

Док су у златари били људи, разбили су стакло, али су схвативши да су привукли превише пажње, кренули да беже са места догађаја.
 

Полиција интензивно трага за осумњиченима. Уколико имате било какве информације, одмах обавестите полицију.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Вести Хроника
