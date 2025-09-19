clear sky
ГАЈИО МАРИХУАНУ У ДВОРИШТУ Ухапшен Врбашанин осумњичен за нелегалну трговину наркотицима

19.09.2025.
Пише:
ВРБАС: Припадници Министарства унутрашњих послова у Врбасу ухапсили су Н. Ј. (1974) из околине овог места, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Претресом куће и дворишта осумњиченог, полиција је пронашла око 200 грама сасушене марихуане, 4 стабљике канабиса и неколико семенки ове биљке. 

Такође, пронађена је и вага за прецизно мерење. 

Н. Ј. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Сомбору.

хапшење дилера марихуана Врбас
