18.08.2025.
Нови Сад
ГОЛОБРАДИ НОВОСАЂАНИН ЈУРИ КРИМИНАЛНЕ РЕКОРДЕ Полиција расветлила 13 разноврсних кривичних дела која се приписују осамнаесетогодишњаку

18.08.2025. 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД: Осумњичени за крађе, пљачку и фалсиковање ,за којим је била расписана потрага, покушао је да побегне полицији која га је сустигла и ухапсила у Футошком парку

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, ефикасним оперативним радом, расветлили су 13 кривичних дела, од тога десет тешких крађа, једно разбојништво и два дела фалсификовања и злоупотреба платних картица, почињених на подручју града, а за које је осумњичен С. Р. (18) из овог града.

Сумња се да је он, у претходном периоду, у улазима стамбених зграда и на улици, старијим Новосађанкама отимао накит и ташне.

У једном случају, како се сумња, он је попрскао спрејом жену по лицу пре него што јој је одузео ташну.

Такође, С. Р. се терети да је, у два случаја, подизао новац са банковних картица које је претходно украо.

Осумњичени, за којим је била расписана потрага, покушао је да побегне полицији која га је сустигла и ухапсила у Футошком парку.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
