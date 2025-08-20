У Новом Саду ухапшен мушкарац из Бајине Баште због НАРУШАВАЊА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА
20.08.2025. 18:45 19:37
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су М. З. (1999) из Бајине Баште, због постојања основа сумње да је учинио прекршај, непристојно, дрско и безобзирно понашање из Закона о јавном реду и миру.
Како се сумња, он је, јутрос, на непријављеном јавном окупљању испред Основног суда у Новом Саду, покушао да спречи запослене да уђу у зграду тако што је поставио ланац са катанцем на један од улаза, истакли су МУП-у Србије.
М. З. је приведен надлежном судији Прекршајног суда у Новом Саду.