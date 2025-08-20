few clouds
31°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У Новом Саду ухапшен мушкарац из Бајине Баште због НАРУШАВАЊА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА

20.08.2025. 18:45 19:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су М. З. (1999) из Бајине Баште, због постојања основа сумње да је учинио прекршај, непристојно, дрско и безобзирно понашање из Закона о јавном реду и миру.

Како се сумња, он је, јутрос, на непријављеном јавном окупљању испред Основног суда у Новом Саду, покушао да спречи запослене да уђу у зграду тако што је поставио ланац са катанцем на један од улаза, истакли су МУП-у Србије.

М. З. је приведен надлежном судији Прекршајног суда у Новом Саду.

Хапшење
Извор:
Дневник/МУП Србије
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај