ХАПШЕЊЕ ЗБОГ КОРУПЦИЈЕ У НИШУ Лишени слободе бивши власник приватне високошколске установе и власник предузетничке радње из Врања
НИШ: На терет окривљених за злоупотребу поверења у привредној делатности стављају се наплаћени фиктивни рачуни у милионским износима
У наставку акције на сузбијању корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Д. Н. (64), бившег власника приватне високошколске установе из Ниша, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело злоупотреба поверења у обављању привредне делатности, и Н. Р. (58), власника једне предузетничке радње из Врања, због постојања основа сумње да је извршио исто кривично дело у помагању.
Сумња се да је Д. Н., од 2018. до 2024. године, са рачуна високошколске установе подигао око 2.843.465 динара које је у књиговодству оправдао сачињавањем фиктивних налога за службена путовања за себе и 17 запослених у тој установи, као и са две фактуре предузетничке радње из Врања. Како се сумња, он је платном картицом високошколске установе извршио плаћања у износу од 851.851 динар који је искористио за личне потребе.
На овај начин Д. Н. је, како се сумња, противправно присвојио око 3.695.316 динара, оштетивши високошколску установу за исти износ. Н. Р. је, како се сумња, по налогу Д. Н., испоставио високошколској установи две фактуре у укупном износу од 1.389.000 динара о наводним радовима који нису изведени од стране ове предузетничке радње, а које је Д. Н. искористио за подизање новца са рачуна високошколске установе који је присвојио за себе.
Д. Н. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, док је Н. Р., уз кривичну пријаву, спроведен Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, настављају даљи рад на сузбијању корупције и финансијског криминала на територији Републике Србије.