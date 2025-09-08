ХАПШЕЊЕ ЗБОГ ПОРЕСКЕ УТАЈЕ И ПРЕВАРЕ Новопазарац продавао преко интернета а није евидентирао у пословним књигама
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала и Полицијске управе у Новом Пазару, у сарадњи са Пореском полицијом и Основним јавним тужилаштвом у Новом Пазару, ухапсили су Х. Б. (1987) из овог града због постојања основа сумње да је извршио кривична дела пореска утаја и пореска превара у вези са порезом на додату вредност.
Сумња се да је он као власник једне предузетничке радње у Новом Пазару, у току 2024. и 2025. године, продавао робу путем интернета у укупном износу од 73.630.344 динара, а коју није евидентирао у пословним књигама у намери избегавања пореских обавеза, и на тај начин утајио порез у износу од 27.475.028 динара, оштетивши буџет Републике Србије за исти износ, истакли су у МУП-у Србије.
Полицијски службеници су приликом претреса просторија које је користио осумњичени на више локација пронашли и одузели већу количину робе чија ће вредност накнадно бити утврђена.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.