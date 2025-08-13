КОРИСТИТЕ АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАВЦЕ!
ХИТНО СТИГЛИ И ВАТРОГАСЦИ Преврнула се цистерна пуна опасних хемикалија код Суботице БЛОКИРАН ИЗЛАЗАК НА АУТОПУТ КА НОВОМ САДУ
Камион цистерна који је превозио хемикалије преврнуо се на западној обилазници око Суботице, непосредно пре укључења на ауто-пут Суботица-Нови Сад.
До превртања цистерне дошло је око 14.30 на западној обилазници око Суботице, такозваном "ипсилон" краку, непосредно пре укључења на ауто-пут Суботица-Нови Сад, потврђено је РТС-у у Полицијској управи у Суботици.
Према досашњим информацијама нема повређених у овој незгоди. Из резервоара оштећеног камиона исцурела је одређена количина нафте.
За саобраћај је затворен део "ипсилон" крака од кружног тока "Биково" до укључења на ауто-пут Е-75.
Камион се преврнуо у смеру изласка на ауто-пут и потпуно блокирао траку из долазног смера. На лицу места налазе се ватрогасци, док полиција регулише саобраћај и преусмерава возила на алтернативне правце како би се избегле гужве.
Како сазнају медији, након превртања почело је да цури гориво из камиона, његовог оштећеног резервоара, Иако се гориво налази на пут енма опасности јер су ватрогасци-спациоци благовремено и стручно реаговали.
За саобраћај је затворена деоница од кружног тога "Биково" до аутопута Е-75, при чему се саобраћај од стране екипе "Војпута" и саоб. патроле СПИ-Суботица преусмерава преко кружног тока "Биково", и петље "Суботица Југ" према Новом Саду и ГП-Хоргош.
Увиђај је у току, а прецизнији узрок незгоде биће утврђен накнадно.
(Telegraf.rs/RTS/Subotica.com)