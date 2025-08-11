clear sky
ХОРОР У НИШУ! Тинејџер (17) пао са четвртог спрата, лекари му се боре за живот

11.08.2025. 15:04 15:07
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: Pixabay.com

Језива незгода догодила се у суботу када је тинејџер (17), под још неразјашњеним оолностима, пао са четвртог спрата зграде у којој живи и лекари му се тренутно боре за живот.

Незгода се догодила у Улици Јована Ристића у Нишу, када је тинејџер, са висине од око 15 метара, пао на тротоар испред стамбеног објекта. Одмах након пада, превезен је на Универзитетско-клинички центар у Нишу са тешким вишеструким повредама.

- У суботу је примљен са тешким политраумама унутрашњих органа и коштано-зглобног система. Одмах је оперисан, након чега је хоспитализован у Јединици за интензивну негу и лечење Клинике за анестезију и интензивну терапију. Пацијент је под сталним надзором лекара и медицинског особља - саопштили су из ове установе за Телеграф.рс.

Полиција је обавила увиђај на лицу места, а о свему је обавештено и надлежно тужилаштво. Истрага ће утврдити како је до незгоде дошло.

 

 

Ниш хорор тинејџер
Вести Хроника
