ХОРОР У НИШУ! Тинејџер (17) пао са четвртог спрата, лекари му се боре за живот
Језива незгода догодила се у суботу када је тинејџер (17), под још неразјашњеним оолностима, пао са четвртог спрата зграде у којој живи и лекари му се тренутно боре за живот.
Незгода се догодила у Улици Јована Ристића у Нишу, када је тинејџер, са висине од око 15 метара, пао на тротоар испред стамбеног објекта. Одмах након пада, превезен је на Универзитетско-клинички центар у Нишу са тешким вишеструким повредама.
- У суботу је примљен са тешким политраумама унутрашњих органа и коштано-зглобног система. Одмах је оперисан, након чега је хоспитализован у Јединици за интензивну негу и лечење Клинике за анестезију и интензивну терапију. Пацијент је под сталним надзором лекара и медицинског особља - саопштили су из ове установе за Телеграф.рс.
Полиција је обавила увиђај на лицу места, а о свему је обавештено и надлежно тужилаштво. Истрага ће утврдити како је до незгоде дошло.