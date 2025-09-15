clear sky
ХОРОР У ОБРЕНОВЦУ! Запалио кућу, пребио власника, бежао аутомобилом и ударио му сина и усмртио га!

15.09.2025. 15:17 15:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

ОБРЕНОВАЦ: Мушкарац који је наводно подметнуо пожар и пребио власника куће у месту Стублине код Обреновца и побегао аутомобилом, током бекства је, како се сумња, ударио сина оштећеног који је био на бициклу и усмртио га, сазнаје Танјуг.

Према првим информацијама, осумњичени је прво дошао до куће оштећеног, где га је тукао и запалио му кућу. 

Потом је сео у аутомобил и успут наишао на сина пребијеног човека, који се кретао на бициклу, прегазио га колима и усмртио. 

Увиђај у сарадњи са полицијом обавља дежурни тужилац Вишег тужилаштва у Београду.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
