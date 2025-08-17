moderate rain
ХОРОР Српски туриста преминуо у познатом грчком летовалишту ИЗВУЧЕН ИЗ МОРА У БЕСВЕСНОМ СТАЊУ

17.08.2025. 21:24
Фото: pixabay.com, ilustracija

СОЛУН: Шездесетједногодишњи држављанин Србије преминуо је у подручју четовалишта Неа Врасна код Солуна, објавио је портал Прототема.

Човек је данас око подне извучен из мора у бесвесном стању. 

Према саопштењу Обалске страже, прву помоћ му је пружила екипа хитне помоћи, али безуспешно.

Тело туристе из Србије пребачено је потом у здравствени центар Неа Мадиту.

Истрага је у току, а тужилаштво је наложило обдукцију.

преминуо преминуо мушкарац Грчка
