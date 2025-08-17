ХОРОР Српски туриста преминуо у познатом грчком летовалишту ИЗВУЧЕН ИЗ МОРА У БЕСВЕСНОМ СТАЊУ
17.08.2025. 21:24 21:26
СОЛУН: Шездесетједногодишњи држављанин Србије преминуо је у подручју четовалишта Неа Врасна код Солуна, објавио је портал Прототема.
Човек је данас око подне извучен из мора у бесвесном стању.
Према саопштењу Обалске страже, прву помоћ му је пружила екипа хитне помоћи, али безуспешно.
Тело туристе из Србије пребачено је потом у здравствени центар Неа Мадиту.
Истрага је у току, а тужилаштво је наложило обдукцију.