ИЗБО НОЖЕМ РОЂЕНОГ БРАТА, КРВАВИ ОБРАЧУН У КОВИЛОВУ Један у притвору, други у болници

29.08.2025. 16:08 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Београдска полиција ухапсила је Ненада Б.(28) под сумњом да је ноћас покушао да убије брата Ћ.Б. (27) у кући у Kовилову.

Како сазнаје портал Telegraf.rs, несрећни човек је са бројним повредама и раном од ножа у врату примљен у Ургентни центар у Београду. Полиција је у кући нашла крвав кухињски нож.

Према последњим информацијама Ћ.Б. су констатоване тешке повреде, али није животно угрожен.

По налогу тужилаштва Ненаду је одређено полицијско задржавање до 48 сати.

Иначе, полиција до сада није имала интервенције у овој породици. Незванично, и један и други мушкарц били су под дејством алкохола и наркотика.

Сумња се да су се браћа, прво вербално сукобила, а затим је један од њих узео кухински нож и зарио га у врат другом.

Истрага у овом случају је у току.

