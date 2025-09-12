ИЗБОДЕН МУШКАРАЦ НА ЗВЕЗДАРИ Боре му се за живот, крвавом обрачуну претходила свађа
Београдска полиција ухапсила је држављанина Турске A.Y. под сумњом да је јуче сат након поноћи покушао да убије З.А.Е. (33) из Киргистана.
Колима Хитне помоћи мушкарац је превезен на Војно-медицинску академију где су му констатоване убодне ране у пределу стомака.
Сукоб се догодио на Звездари у Улици Николе Доската, а полиција је одмах расписала акцију "Вихор 3" и на основу описа сведока нападача и привела.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду A.Y. је одређено полицијско задржавање, а одговараће за покушај убиства.
Крвавом обрачуну претходила свађа
Незванично се сазнаје, нападу је претходила свађа две групе мушкарца из Турске и Киргистана. У једном тренутку осумњичени је извадио нож и њиме избо другог.
Када је видео шта је учинио побегао је са места обрачуна.
Убрзо је ухапшен, а очекује се да ће данас бити саслушан у Вишем јавном тужилаштву када ће се и сазнати мотив обрачуна.
З.А.Е. су констатоване тешке телесне повреде опасне по живот.