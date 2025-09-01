clear sky
27°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИВА ПОРОДИЧНА ТРАГЕДИЈА КОД КРУШЕВЦА Мушкарац крвнички претукао сина и оца па ПРЕСУДИО СЕБИ

01.09.2025. 11:54 12:17
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Језива трагедија догодила се јуче у селу надомак Крушевца.

Мушкарац је након свађе напао и претукао мацолом свог сина, а затим и оца.

Када је видео шта је урадио, наводно, је отишао и пресудио себи вешањем. 

Полиција и Хитна помоћ затекли су језив призор. Двојица тешко повређених мушкараца и један мртав. 

О трагедије је обавештено надлежно тужилаштво које је наредило да се обави обдукција човека за кога се сумња да се обесио.

Отац и деда налазе се у болници у Крушевцу у јако тешком стању! 

Шта је преходило оваковој трагедији није познато. 

(Telegraf.rs)

убиство самоубиство крушевац
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај