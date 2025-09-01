ЈЕЗИВА ПОРОДИЧНА ТРАГЕДИЈА КОД КРУШЕВЦА Мушкарац крвнички претукао сина и оца па ПРЕСУДИО СЕБИ
Језива трагедија догодила се јуче у селу надомак Крушевца.
Мушкарац је након свађе напао и претукао мацолом свог сина, а затим и оца.
Када је видео шта је урадио, наводно, је отишао и пресудио себи вешањем.
Полиција и Хитна помоћ затекли су језив призор. Двојица тешко повређених мушкараца и један мртав.
О трагедије је обавештено надлежно тужилаштво које је наредило да се обави обдукција човека за кога се сумња да се обесио.
Отац и деда налазе се у болници у Крушевцу у јако тешком стању!
Шта је преходило оваковој трагедији није познато.