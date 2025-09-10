ЈЕЗИВ ПРИЗОР У СОПОТУ Багериста копао земљу па наишао на људске остатке МЕШТАНИ НАГАЂАЈУ КОМЕ ПРИПАДАЈУ

Наиме, багериста, који је копао земљу где треба да прођу каблови, наишао је на људске кости које је захватила кашика машине.

Радници су затечени призор одмах пријавили надређенима и власницима земљишта који су одмах позвали надлежне институције и пријавили, а радови су одмах обустављени.

Полиција је обавила увиђај на лицу места, а пронађене кости су пажљиво спаковане и превезене на Институт за судску медицину где ће бити урађена детаљна анализа како б се утврдило њихово порекло и старост.

- У питању је пар костију за које се јасно видело да су људског порекла. Полиција је брзо реаговала по пријави власника, покупила кости и однела их. Након што су они отишли, багериста је рупу затрпао - рекао је извор.

За сада није познато колико дуго су кости биле закопане нити како су доспеле на то место. Мештани нагађају да би могле припадати некоме ко је одавно преминуо на путу ка пољу или док је чувао стоку, али им је сумњиво што није пронађен цео скелет у том случају. Други пак верују да се можда ради о остацима из времена ратова са Османским царством.

Истрага ће показати коме припадају откривени посмртни остаци, као и пре колико је особа преминула.

Курир.рс