moderate rain
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИВ ПРИЗОР У СОПОТУ Багериста копао земљу па наишао на људске остатке МЕШТАНИ НАГАЂАЈУ КОМЕ ПРИПАДАЈУ

10.09.2025. 19:40 19:48
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Коментари (0)
багер
Фото: Ilustracija pixabay

Језив призор откривен је јуче у току дана у Сопоту, када су радници, током радова на постављању електричних каблова, открили људске остатке.

Наиме, багериста, који је копао земљу где треба да прођу каблови, наишао је на људске кости које је захватила кашика машине.

Радници су затечени призор одмах пријавили надређенима и власницима земљишта који су одмах позвали надлежне институције и пријавили, а радови су одмах обустављени.

Полиција је обавила увиђај на лицу места, а пронађене кости су пажљиво спаковане и превезене на Институт за судску медицину где ће бити урађена детаљна анализа како б се утврдило њихово порекло и старост.

- У питању је пар костију за које се јасно видело да су људског порекла. Полиција је брзо реаговала по пријави власника, покупила кости и однела их. Након што су они отишли, багериста је рупу затрпао - рекао је извор.

За сада није познато колико дуго су кости биле закопане нити како су доспеле на то место. Мештани нагађају да би могле припадати некоме ко је одавно преминуо на путу ка пољу или док је чувао стоку, али им је сумњиво што није пронађен цео скелет у том случају. Други пак верују да се можда ради о остацима из времена ратова са Османским царством.

Истрага ће показати коме припадају откривени посмртни остаци, као и пре колико је особа преминула.

Курир.рс

остаци багериста сопот
Извор:
Курир.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЉУДСКИ ОСТАЦИ ПРОНАЂЕНИ НА ЈУГОЗАПАДУ МОСКВЕ Истражитељи раде на утврђивању свих околности овог случаја

ЉУДСКИ ОСТАЦИ ПРОНАЂЕНИ НА ЈУГОЗАПАДУ МОСКВЕ Истражитељи раде на утврђивању свих околности овог случаја

08.04.2025. 18:14 18:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТАЈНЕ МОЧВАРНОГ ТЛА Северној Ирској пронађени људски остаци стари више од 2.000 година

ТАЈНЕ МОЧВАРНОГ ТЛА Северној Ирској пронађени људски остаци стари више од 2.000 година

26.01.2024. 20:48 20:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај