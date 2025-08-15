clear sky
КОЛИМА ПРЕСРЕО БРАЋУ, ИЗ ГЕПЕКА ИЗВАДИО СЕКИРУ И НАПАО ИХ Због покушаја убиства Ковиљчанин иза решетака

15.08.2025. 09:41
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik (arhiva)

Четрдесетпетогодишњи С. Б. из Ковиља, који се сумњичи за покушај убиства двојице суграђана и браће, налази се иза решетака јер му је, како „Дневник” сазнаје, решењем новосадског Вишег суда одређен притвор који може да траје до 22. августа.

Овај Ковиљчанин је ухапшен због сумње да је 23. јула око 19.45 часова напао секиром двојицу суграђана и једном од њих нанео теже, а другом лакше телесне повреде.

Према незваничним информацијама, С. Б. је у Улици Лазе Костића колима пресрео браћу стару 26 и 19 година и из гепека извадио секиру, којом их је напао. 

Лакше повређени младић је одмах обавестио полицију, која је брзом реакцијом ухватила нападача.

Наводно је до сукоба дошло због ранијих свађа између нападача и повређене браће.

Један од повређене браће је хитно пребачен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине у Новом Саду, док је други добио упут да се јави у исту установу. 

О читавом случају обавештено је надлежно јавно тужилаштво, које је овај напад окарактерисало као убиство у покушају. 

