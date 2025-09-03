Крвави обрачун ИЗБОДЕН МЛАДИЋ У НОВОМ ПАЗАРУ Превезен у болницу на интензивну негу
03.09.2025. 21:41 21:50
У једном локалу у центру Новог Пазара синоћ је дошло до обрачуна у којем је И.П. задобио тешке повреде ножем.
- Према информацијама из Опште болнице у Новом Пазару, повређени је изгубио већу количину крви, али је у свесном стању и смештен је на интензивну негу - потврђено је за агенцију РИНА.
Како сазнајемо, нападач је А.М, који је већ познат полицији. Није потврђено да ли је он након инцидента ухапшен. Извори наводе да су и нападач и повређени од раније познати полицији и да иза себе имају криминалне досијее.
Полиција је обавила увиђај, а мотив сукоба још није познат. Истрага је у току.