(ФОТО) ЛАНЧАНИ СУДАР У ТУНЕЛУ ЛАЗ Повређено троје људи, саобраћај успорио на Милошу Великом
04.09.2025. 13:27 13:45
Коментари (0)
ЧАЧАК: Три особе су лакше повређене у ланчаном судару који се догодио јутрос око 11 сати у тунелу Лаз на деоници ауто-пута Чачак–Пожега.
- Незгода се догодила када се један аутомобил зауставио у тунелској цеви, а потом су на њега налетела још два аутомобила, потврђено је за РИНУ.
Јавно предузеће „Путеви Србије“ саопштило је да се саобраћај обављао уз асистенцију саобраћајне полиције и моли учеснике да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Двадесетак минута након незгоде саобраћај је поново успостављен.