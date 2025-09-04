broken clouds
(ФОТО) ЛАНЧАНИ СУДАР У ТУНЕЛУ ЛАЗ Повређено троје људи, саобраћај успорио на Милошу Великом

04.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
лаз
Фото: РИНА

ЧАЧАК: Три особе су лакше повређене у ланчаном судару који се догодио јутрос око 11 сати у тунелу Лаз на деоници ауто-пута Чачак–Пожега.

- Незгода се догодила када се један аутомобил зауставио у тунелској цеви, а потом су на њега налетела још два аутомобила, потврђено је за РИНУ.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ саопштило је да се саобраћај обављао уз асистенцију саобраћајне полиције и моли учеснике да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Двадесетак минута након незгоде саобраћај је поново успостављен.

