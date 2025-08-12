clear sky
33°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА АУТО - ПУТУ ОД ШИДА КА БЕОГРАДУ Пресрететач сустигао Белгијанца „с ракетним погоном“

12.08.2025. 14:47 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Притиснуо папучицу "мерцедеса"  на 215, 6 километар на час, тамо где  је дозвољено 130

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, пресретачем су зауставили двадесетосмогодишњег возача, белгијског држављанина, који је на ауто-путу код Сремске Митровице из правца Шида ка Београду управљао аутомобилом „мерцедес“ брзином од 215,6 километара на час, на делу пута где је ограничење брзине 130 километара на час.

Против возача је поднета прекршајна пријава због прекорачења дозвољене брзине кретања возила.

Од почетка августа ове године припадници Управе саобраћајне полиције који контролишу саобраћај пресретачима открили су укупно 1.259 прекршаја, од чега је шест прекршаја насилничке вожње.

прекорачење брзине пресретач сремска митровица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МУП ИМА МОЋНА ВОЗИЛА ЗА БОРБУ ПРОТИВ БАХАТИХ ВОЗАЧА Пресретачи за седам месеци открили 20.000 прекршаја
2

МУП ИМА МОЋНА ВОЗИЛА ЗА БОРБУ ПРОТИВ БАХАТИХ ВОЗАЧА Пресретачи за седам месеци открили 20.000 прекршаја

04.08.2025. 09:40 09:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај