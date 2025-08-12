НА АУТО - ПУТУ ОД ШИДА КА БЕОГРАДУ Пресрететач сустигао Белгијанца „с ракетним погоном“
12.08.2025. 14:47 14:51
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Притиснуо папучицу "мерцедеса" на 215, 6 километар на час, тамо где је дозвољено 130
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, пресретачем су зауставили двадесетосмогодишњег возача, белгијског држављанина, који је на ауто-путу код Сремске Митровице из правца Шида ка Београду управљао аутомобилом „мерцедес“ брзином од 215,6 километара на час, на делу пута где је ограничење брзине 130 километара на час.
Против возача је поднета прекршајна пријава због прекорачења дозвољене брзине кретања возила.
Од почетка августа ове године припадници Управе саобраћајне полиције који контролишу саобраћај пресретачима открили су укупно 1.259 прекршаја, од чега је шест прекршаја насилничке вожње.