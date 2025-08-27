НАЂЕНО ТЕЛО У ДЕВИЦИ Леш непознатог мушкарца из пећине код Зајечара послат на обдукцију
27.08.2025. 20:05 20:06
Тело мушкарца пронађено је данас у пећини Девици у селу Језеро надомак Зајечара.
Полицији је пријављено данас око 14.30 часова да је пронађено тело, за сада непознатог мушкарца, у пећини Девици. На терен су поред полиције, екипе Хитне помоћи изашли и ватрогасци -спасиоци из Сокобање како би помогли да се тело извуче.
Након што су лекари констатовали смрт, дежурни тужилац наложио је да се тело пошаље на обдукцију.
Истрага је у току и она ће утврдити све детаље смрти мушкарца у пећини надомак Зајечара.
