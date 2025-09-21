НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ УБИСТВА У ЗЕМУНУ Осумњичени сам дошао у станицу ВЕЧЕ ПРЕ ТРАГЕДИЈЕ ВИЂЕН ЗАЈЕДНО СА ЖРТВОМ
Алекса И. (24) предао се полицији након што је за њим расписана . По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено му је задржавање до 48 сати.
Он је данас сам дошао у полицијску станицу, после чега је ухапшен.
Подсећамо, тело младића старог 25 година пронађено је у кући у Улици Цара Душана. Жртва је, према незваничним информацијама, била везана и умотана у тепих, а на телу су уочене бројне ране.
Како се сазнаје, осумњичени и жртва виђени су заједно у вечерњим сатима непосредно пре убиства.
