Нови Сад
НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ УБИСТВА У ЗЕМУНУ Осумњичени сам дошао у станицу ВЕЧЕ ПРЕ ТРАГЕДИЈЕ ВИЂЕН ЗАЈЕДНО СА ЖРТВОМ

21.09.2025. 17:16 17:22
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: Илустрација

Алекса И. (24) предао се полицији након што је за њим расписана . По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено му је задржавање до 48 сати.

Он је данас сам дошао у полицијску станицу, после чега је ухапшен.
 

Подсећамо, тело младића старог 25 година пронађено је у кући у Улици Цара Душана. Жртва је, према незваничним информацијама, била везана и умотана у тепих, а на телу су уочене бројне ране.
 

Како се сазнаје, осумњичени и жртва виђени су заједно у вечерњим сатима непосредно пре убиства.
убиство земун рођак
Вести Хроника
