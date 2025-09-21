РОЂАК УБИО МЛАДИЋА (25) У ЗЕМУНУ? Полиција затекла беживотно тело у кући
21.09.2025. 15:04 15:07
У Земуну, у Улици Цара Душана 252, полиција је данас у једној кући затекла беживотно тело младића (25). На телу су уочене повреде, односно ране које указују на насилну смрт.
На лицу места затечен је и пријатељ настрадалог, који је полицији рекао да поседује информацију да је младића убио његов рођак.
На терену су полиција и Хитна помоћ, док истрагу о овом случају води Више јавно тужилаштво у Београду.