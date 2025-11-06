МЕСАРОВИЋ СЕ У ШАНГАЈУ САСТАЛА СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ КОМПАНИЈЕ ,,Geely Auto Group - ZEEKR” "Представили смо компаративне предности нашег тржишта и високообразоване радне снаге"
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић данас се састала са делегацијом компаније ,,Geely Auto Group - ZEEKR” коју је предводио потпредседник Tong Zhiyuan.
У питању је реномирани произвођач аутомобила који комбинује напредну технологију и атрактивни дизајн, чији аутомобили се продају у 80 земаља широм света.
-Разговарали смо о могућностима за улагање у нашу земљу и представила сам им наше компаративне предности када су у питању преференцијална тржишта и високообразована радна снага, као и позитивну инвестициону климу и стабилан привредни амбијент. Позвала сам представнике компаније ,,Geely Auto Group - ZEEKR” да буду наши гости у Србији како бисмо наставили разговоре с обзиром на то да Србија и Кина имају потписан Споразум о слободној трговини који отвара велике могућности за сарадњу и партнерство. Србију и Кину веже челично пријатељство засновано на личним и пријатељским везама и визионарској политици наших председника Александра Вучића и Си Ђинпинга. Снажни економски резултати које данас остварује Србија потврђују континуитет политике председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем - изјавила је Месаровић.