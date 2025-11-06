clear sky
11°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕСАРОВИЋ СЕ У ШАНГАЈУ САСТАЛА СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ КОМПАНИЈЕ ,,Geely Auto Group - ZEEKR” "Представили смо компаративне предности нашег тржишта и високообразоване радне снаге"

06.11.2025. 17:52 18:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
кина
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић данас се састала са делегацијом компаније ,,Geely Auto Group - ZEEKR” коју је предводио потпредседник Tong Zhiyuan.

У питању је реномирани произвођач аутомобила који комбинује напредну технологију и атрактивни дизајн, чији аутомобили се продају у 80 земаља широм света.

-Разговарали смо о могућностима за улагање у нашу земљу и представила сам им наше компаративне предности када су у питању преференцијална тржишта и високообразована радна снага, као и позитивну инвестициону климу и стабилан привредни амбијент. Позвала сам представнике компаније ,,Geely Auto Group - ZEEKR” да буду наши гости у Србији како бисмо наставили разговоре с обзиром на то да Србија и Кина имају потписан Споразум о слободној трговини који отвара велике могућности за сарадњу и партнерство. Србију и Кину веже челично пријатељство засновано на личним и пријатељским везама и визионарској политици наших председника Александра Вучића и Си Ђинпинга. Снажни економски резултати које данас остварује Србија потврђују континуитет политике председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем - изјавила је Месаровић.

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај