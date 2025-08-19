НАЛОЖЕНА ЈЕ ОБДУКЦИЈА Тело жене пронађено недалеко од тржног центра у Пожаревцу
Недалеко од тржног центра "Стоп Шоп" јуче, у вечерњим сатима, у Улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу, пронађено је тело женске особе.
Према потврди Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, тело је откривено у рову на делу пута где су у току радови на изградњи топлификационе мреже. На лице места одмах је изашао дежурни јавни тужилац, заједно са припадницима Полицијске управе Пожаревац.
Извршен је увиђај, а наложена је обдукција којом би требало да се утврди тачан узрок смрти жене чији идентитет за сада није потврђен.
"Све надлежне службе су укључене у истрагу и очекујемо резултате обдукције који ће расветлити околности под којима је дошло до смрти", навели су из тужилаштва. О случају су обавештене и надлежне инспекцијске службе, које ће спровести додатне провере и предузети мере у складу са својим овлашћењима.
За сада нема званичних информација да ли је смрт повезана са радовима који се изводе на терену, а истрага је и даље у току. Полиција и тужилаштво настављају прикупљање свих релевантних података како би се утврдиле све околности овог догађаја.
Telegraf.rs/Boom93