НАЛОЖЕНА ЈЕ ОБДУКЦИЈА Тело жене пронађено недалеко од тржног центра у Пожаревцу

19.08.2025. 16:22 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Фото: Dnevnik.rs

Недалеко од тржног центра "Стоп Шоп" јуче, у вечерњим сатима, у Улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу, пронађено је тело женске особе.

Према потврди Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, тело је откривено у рову на делу пута где су у току радови на изградњи топлификационе мреже. На лице места одмах је изашао дежурни јавни тужилац, заједно са припадницима Полицијске управе Пожаревац.

Извршен је увиђај, а наложена је обдукција којом би требало да се утврди тачан узрок смрти жене чији идентитет за сада није потврђен.

"Све надлежне службе су укључене у истрагу и очекујемо резултате обдукције који ће расветлити околности под којима је дошло до смрти", навели су из тужилаштва. О случају су обавештене и надлежне инспекцијске службе, које ће спровести додатне провере и предузети мере у складу са својим овлашћењима.

За сада нема званичних информација да ли је смрт повезана са радовима који се изводе на терену, а истрага је и даље у току. Полиција и тужилаштво настављају прикупљање свих релевантних података како би се утврдиле све околности овог догађаја.

Telegraf.rs/Boom93

тело тело жене
Вести Хроника
