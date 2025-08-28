clear sky
НАПРАВИО ХАОС ИСПРЕД КАФАНЕ У ТРСТЕНИКУ: Младића избо ножем и флашом, претио полицајцу

28.08.2025. 22:37 22:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Курир
Фото: pixabay.com

ТРСТЕНИК: Припадници Министарства унутрашњих послова у Трстенику ухапсили су М. Д. (28) из овог места, због сумње да је извршио кривична дела насилничко понашање и угрожавање безбедности.

Како је саопштено, осумњичени је ноћас, око два сата после поноћи, учествовао у тучи испред једног угоститељског објекта у Трстенику. Током инцидента, М. Д. је двадесетдвогодишњем младићу нанео повреде ножем и стакленом флашом.

Приликом привођења, осумњичени је, како наводе из полиције, претио полицајцу. Повређени младић пребачен је и збринут у Клиничком центру у Краљеву.

По налогу тужиоца, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Трстенику.

трстеник нож
Извор:
Дневник, Курир
Пише:
Дневник
Вести Хроника
