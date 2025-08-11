clear sky
33°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАСИЛНИЧКИ ВОЗИО У НОВОМ САДУ Возио под дејством психоактивних супстанци, одбио да се заустави, прошао кроз црвено, возио траком за супротни смер!

11.08.2025. 13:41 13:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У периоду од 8. до 10. августа, на подручју Јужнобачког округа, догодилосе 29 саобраћајних незгода у којима су три лица задобила тешке, а 12 лаке телесне повреде, саопштила је Полицијска управа из Новог Сада (ПУНС).

У истом периоду, у Граду Новом Саду, догодила се 21 саобраћајна незгода у којој су две особе теже, а седам је лакше повређено. Полицијска управа у Новом Саду је, током викенда, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 1.107 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На овом подручју, из саобраћаја је искључено 100 возача и 14 возила, а задржана су 22 возача, 13 због вожње под дејством алкохола, четири због понављања или настављања вршења прекршаја, а пет због насилничке вожње.

За насилничку вожњу терете се три возача аутомобила у Новом Саду и  Бачкој Паланци, као и бициклиста у Бачком Петровцу, који су возили у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму, саопштила је Полицијска упшрава из Новог Сада.

Прекршајна пријава за насилничку вожњу биће поднета и против возача који је, у Новом Саду, возећи под дејством психоактивних супстанци, одбио да се заустави на знак полиције, прошао кроз црвено светло, а затим возио коловозном траком намењеном кретању возила из супротног смера.

Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.

насилничка вожња полицијска управа нови сад вожња под дејством психоактивних супстанци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај