НАСИЛНИЧКИ ВОЗИО У НОВОМ САДУ Возио под дејством психоактивних супстанци, одбио да се заустави, прошао кроз црвено, возио траком за супротни смер!
У периоду од 8. до 10. августа, на подручју Јужнобачког округа, догодилосе 29 саобраћајних незгода у којима су три лица задобила тешке, а 12 лаке телесне повреде, саопштила је Полицијска управа из Новог Сада (ПУНС).
У истом периоду, у Граду Новом Саду, догодила се 21 саобраћајна незгода у којој су две особе теже, а седам је лакше повређено. Полицијска управа у Новом Саду је, током викенда, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 1.107 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На овом подручју, из саобраћаја је искључено 100 возача и 14 возила, а задржана су 22 возача, 13 због вожње под дејством алкохола, четири због понављања или настављања вршења прекршаја, а пет због насилничке вожње.
За насилничку вожњу терете се три возача аутомобила у Новом Саду и Бачкој Паланци, као и бициклиста у Бачком Петровцу, који су возили у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму, саопштила је Полицијска упшрава из Новог Сада.
Прекршајна пријава за насилничку вожњу биће поднета и против возача који је, у Новом Саду, возећи под дејством психоактивних супстанци, одбио да се заустави на знак полиције, прошао кроз црвено светло, а затим возио коловозном траком намењеном кретању возила из супротног смера.
Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.