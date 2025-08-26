НИЈЕ МУ БИЛО СПАСА Детаљи трагедије на Старој планини где је страдао дечак (15) из Алексинца
У Полицијској управи у Пироту "Блицу" је потврђено да је малолетни дечак настрадао јуче на водопаду Тупавица у селу Дојкинци.
До несреће је, како наводе у полицији, дошло приликом пењања на стене око водопада.
- Малолетни дечак се пењао на стене на водопаду Тупавица, оклизнуо се и ударио главом о стену и пао у воду. Родитељи који су били присутни су га извукли из воде и обавестили Хитну помоћ. Хитна помоћ и полиција дошли су на лице места, али нажалост, дечак је преминуо-потврђено је "Блицу" у ПУ Пирот.
Како је Блиц писао, вест о страшној трагедији пренела је и Телевизија Пирот која је навела да је екипа Хитне помоћи, по изласку на лице места, могла да констатује само смрт дечака. Према информацијама до којих је дошла Телевизија Пирот, како је објављено на њиховој Фејсбук страници, до трагедије је дошло јуче нешто пре 15 сати.
- Дете које је у пратњи родитеља боравило на водопаду Тупавица на Старој планини, попевши се ка врху водопада, оклизнуло се и пало. У Хитној медицинској помоћи Пирот, потврђено нам је да је, када је екипа лекара стигла, могла само да констатује смрт-објављено је на Фејсбук страници Телевизије Пирот.
Како се наводи у објави, реч је о, како кажу мештани села Дојкинци, детету узраста од 12 до 15 година из Алексинца.
-Мештани кажу да је овај исход уследио после тога што је дете покушало да стане на неки од камена који је обложен веома клизавим и муљним алгама. Према речима мештана Дојкинаца, на лице места изашли су и припадници ПУ Пирот и екипе Хитне медицинске помоћи-наводи Телевизија Пирот.
Водопад Тупавица на којем се десила трагедија у којој је настрадао дечак један је од најлепших и најпосећенијих водопада на Старој планини. Налази се свега 50 метара од пута, што га чини веома лако доступним па га зато обилази велики број туриста и заљубљеника у природне лепоте.