НИСУ МУ ПРУЖИЛИ ПОМОЋ Камера снимила, полиција тражи возаче после удеса у ком је погинуо мотоциклиста

26.08.2025. 16:15 16:52
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Полиција у Београду има сазнања да су још двојица возача "учествовала" у незгоди у којој је страдао мотоциклиста Влада В. (36) из Београда.

Он је нађен мртав у недељу неколико минута након поноћи на путу ка Остружници. Како сазнајемо, он је у једном тренутку изгубио контролу над мотором и ударио и металну заштитну ограду. Од силине ударца мотор је наставио даље да иде по путу, а Влада је пао у супротну траку.

Незванично, не задуго иза њега наишао је други моториста. Он је ударио у делове возила који су били на путу. Том приликом је пао, али како се није повредио устао је. Верује се да он тај који је Владин мотор померио са стране, а затим сео на свој и отишао.

Да зло буде веће преко дела тела Владе прешао је возач аутомобила који је возио од Остружнице.

Иначе, занимљиво је да се ни један од возача није зауставио и позвао полицију и сачекао Хитну помоћ.

Како сазнајемо, они се не доводе у везу са самом незгодом, али су њихова сазнања након ње потребна полицији.

По налогу тужилаштва тело настрадалог послато је на обдукцију, а мотоцикл на вештачење.

Како сазнајемо, камере су снимиле саму незгоду, али и оно што се догодило након ње!

Страшна статистика

Од почетка године у саобраћајним незгодама је погинуло 34 возача мотоцикла, а летњи период је најкритичнији за ову категорију учесника.

- Апелујемо на возаче мотоцикла да прилагоде брзину кретања условима у саобраћају, имајући у виду да високе температуре доприносе бржем настанку умора, паду концентрације и ризику за настанак саобраћајне незгоде, да буду довољно видљиви осталим возачима и да обавезно користе заштитну кацигу и опрему- кажу из Управе саобраћајне полиције.

погинуо мотоциклиста саобраћајна несрећа осумњичени
Вести Хроника
