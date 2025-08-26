НИСУ МУ ПРУЖИЛИ ПОМОЋ Камера снимила, полиција тражи возаче после удеса у ком је погинуо мотоциклиста
Полиција у Београду има сазнања да су још двојица возача "учествовала" у незгоди у којој је страдао мотоциклиста Влада В. (36) из Београда.
Он је нађен мртав у недељу неколико минута након поноћи на путу ка Остружници. Како сазнајемо, он је у једном тренутку изгубио контролу над мотором и ударио и металну заштитну ограду. Од силине ударца мотор је наставио даље да иде по путу, а Влада је пао у супротну траку.
Незванично, не задуго иза њега наишао је други моториста. Он је ударио у делове возила који су били на путу. Том приликом је пао, али како се није повредио устао је. Верује се да он тај који је Владин мотор померио са стране, а затим сео на свој и отишао.
Да зло буде веће преко дела тела Владе прешао је возач аутомобила који је возио од Остружнице.
Иначе, занимљиво је да се ни један од возача није зауставио и позвао полицију и сачекао Хитну помоћ.
Како сазнајемо, они се не доводе у везу са самом незгодом, али су њихова сазнања након ње потребна полицији.
По налогу тужилаштва тело настрадалог послато је на обдукцију, а мотоцикл на вештачење.
Како сазнајемо, камере су снимиле саму незгоду, али и оно што се догодило након ње!
Страшна статистика
Од почетка године у саобраћајним незгодама је погинуло 34 возача мотоцикла, а летњи период је најкритичнији за ову категорију учесника.
- Апелујемо на возаче мотоцикла да прилагоде брзину кретања условима у саобраћају, имајући у виду да високе температуре доприносе бржем настанку умора, паду концентрације и ризику за настанак саобраћајне незгоде, да буду довољно видљиви осталим возачима и да обавезно користе заштитну кацигу и опрему- кажу из Управе саобраћајне полиције.