07.08.2025.
НОВИ ДЕТАЉИ ПУЦЊАВЕ У БУДВИ Гости уплашени бежали преко лежаљки НАПАДАЧ У БЕКСТВУ

ПУЦЊАВА
Марко Љубиша Кан је рањен данас у пуцњави на хотелском базену у Пржну, у општини Будва.

Како јављају тамошњи медији, уплашени гости су у паници бежали у воду и преко лежаљки након што су од‌јекнули пуцњи.

Према истим информацијама до којих су дошли "Вијести", Кан је претходно био у друштву, које се потом разишло, а када је остао сам, једна особа, која је такође била на хотелском базену, запуцала је ка њему.

Полиција је на лицу места, док се трага за нападачем који је у бекству.

Огласила се полиција о стању Кана

 

Љубиша је задобио повреде које нису опасне по живот и указана му је медицинска помоћ.

 

- Службеници Одељења безбедности Будва поступају по пријави да је у хотелском комплексу непознато лице употребило ватрено оружје, приликом чега је лице М.Љ. задобило повреде које за сада, према прелиминарним информацијама, нису опасне по живот, и док се лицу пружа медицинска помоћ - саопштила је Управа полиције.

О догађају је обавештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који ће извршити увиђај на лицу места.

- Полицијски службеници Регионалног центра безбедности 'Југ', у сарадњи са службеницима Сектора за спречавање криминала и других организационих јединица, предузимају хитне мере и радње ради утврђивања свих околности догађаја, о којима ће јавност бити фазно обавештавана - наводи се у саопштењу.

Курир.рс

Вести Хроника
