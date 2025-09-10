overcast clouds
НОВОСАЂАНИН УХАПШЕН ЗБОГ ИЗАЗИВАЊА ПОЖАРА НА АУТОМОБИЛУ Запалио ауто суграђанки

10.09.2025. 12:37 12:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД – Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили А. П. (1982) из овог града.

Како се сумња, ухапшени А.П. је 5. септембра у Алмашкој улици изазвао пожар на аутомобилу једне Новосађанке тако што га је полио запаљивом течношћу.

Полиција је оперативним радом идентификовала, пронашла и лишила слободе осумњиченог.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

