НОВОСАЂАНИН УХАПШЕН ЗБОГ ИЗАЗИВАЊА ПОЖАРА НА АУТОМОБИЛУ Запалио ауто суграђанки
10.09.2025. 12:37 12:39
НОВИ САД – Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили А. П. (1982) из овог града.
Како се сумња, ухапшени А.П. је 5. септембра у Алмашкој улици изазвао пожар на аутомобилу једне Новосађанке тако што га је полио запаљивом течношћу.
Полиција је оперативним радом идентификовала, пронашла и лишила слободе осумњиченог.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.