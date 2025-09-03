moderate rain
30°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД СВЕНА ДО МАРЛЕ Најпознатији немачки неонациста изиграо систем променивши пол и прешавши у јеврејску веру, па побегавши преко границе

03.09.2025. 14:03 14:07
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Танјуг
Коментари (0)
транџа
Фото: Pixabay

Осуђена немачка неонацисткиња која је променила пол и тврдила да је прешла у јудаизам – Марла Свења Либих, раније имена Свен, побегла је пре него што је требало да започне издржавање казне у женском затвору.

Немачка полиција је позвала јавност да пријави сваки траг Марле-Свење Либих, бившег Свена, која није дошла у затвор у источнонемачком граду Кемницу на издржавање казне.

У одговору на то, профили на друштвеним мрежама под њеним именом, које воде и неке њене присталице, објавили су низ подругљивих твитова у којима се сугерише да је неонацисткиња побегла у Русију, пише Times.

Налог на друштвеној мрежи X под њеним именом објавио је више десетина објава које исмевају потрагу, укључујући фото-монтаже и слике генерисане вештачком интелигенцијом на којима је приказана у Москви, Лондону и Милану.

Њено тренутно боравиште је непознато, а немачко тужилаштво је саопштило да су тврдње да је Либихова побегла из земље спекулације и да је за сада издат само налог за њено хапшење на нивоу Немачке.

 

 

Полиција претражује различите адресе повезане са њом и прати њене налоге на друштвеним мрежама.

Либихова је затворску казну требало да служи у женском затвору након што је искористила недавну реформу која дозвољава Немцима да промене пол подношењем одговарајуће документације у локалном регистру.

Либихова је категорички негирала тврдње да је ову промену пола користила како би исмевала власти, а не из жеље да живи као жена.

Министар унутрашњих послова Немачке Александер Добринд изјавио је да је Либихова „злоупотребила” закон о самопрепознавању пола и да је потребно да се закон пооштри.

Либихова (53) је од 1990-их година била једна од познатијих фигура на источнонемачкој неонацистичкој сцени.

Обавештајна служба њеног матичног покрајинског региона Саксонија-Анхалт посветила је цело поглавље њој у својим годишњим извештајима о антиуставним активностима.

Године 2023. године осуђена је на 18 месеци затвора због више случајева вербалног злостављања и подстицања мржње, укључујући изјаву у којој је изразила наду да ће избеглице силовати антифа активисткињу, као и понуду да прода бејзбол палице које је назвала „помагала за депортацију”.

Пресуда је коначно потврђена прошлог месеца након што је Либихова изгубила у последњој жалби.

неонациста промена пола бекство
Извор:
Телеграф/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Позвао земље чланице да формирају ЈЕДИНСТВЕН ФРОНТ против неонацизма! ЛАВРОВ НА Г20: ЗАПАД МОРА ДА ПРИХВАТИ НОВИ ОДНОС СНАГА У СВЕТУ
русија

Позвао земље чланице да формирају ЈЕДИНСТВЕН ФРОНТ против неонацизма! ЛАВРОВ НА Г20: ЗАПАД МОРА ДА ПРИХВАТИ НОВИ ОДНОС СНАГА У СВЕТУ

20.02.2025. 22:28 22:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХТЕО ХАОС У АМЕРИЦИ Вођа неонациста осуђен, планирао напад на енергетски систем Мериленда

ХТЕО ХАОС У АМЕРИЦИ Вођа неонациста осуђен, планирао напад на енергетски систем Мериленда

04.02.2025. 14:02 14:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СПРЕЧЕН АТЕНТАТ НА ЂОРЂУ МЕЛОНИ? Полиција похапсила неонацисте у Италији
i

СПРЕЧЕН АТЕНТАТ НА ЂОРЂУ МЕЛОНИ? Полиција похапсила неонацисте у Италији

05.12.2024. 14:39 14:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај