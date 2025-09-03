ОД СВЕНА ДО МАРЛЕ Најпознатији немачки неонациста изиграо систем променивши пол и прешавши у јеврејску веру, па побегавши преко границе
Осуђена немачка неонацисткиња која је променила пол и тврдила да је прешла у јудаизам – Марла Свења Либих, раније имена Свен, побегла је пре него што је требало да започне издржавање казне у женском затвору.
Немачка полиција је позвала јавност да пријави сваки траг Марле-Свење Либих, бившег Свена, која није дошла у затвор у источнонемачком граду Кемницу на издржавање казне.
У одговору на то, профили на друштвеним мрежама под њеним именом, које воде и неке њене присталице, објавили су низ подругљивих твитова у којима се сугерише да је неонацисткиња побегла у Русију, пише Times.
Налог на друштвеној мрежи X под њеним именом објавио је више десетина објава које исмевају потрагу, укључујући фото-монтаже и слике генерисане вештачком интелигенцијом на којима је приказана у Москви, Лондону и Милану.
Њено тренутно боравиште је непознато, а немачко тужилаштво је саопштило да су тврдње да је Либихова побегла из земље спекулације и да је за сада издат само налог за њено хапшење на нивоу Немачке.
Also ich hege keine Selbstmordabsichten und wer weiss, vielleicht wollen sie mich auch einfach auf der Flucht erschießen, wie damals den auf den Gleisen von der RAF. #Staatsfeindin No1. Mal sehen, wann es die saftige Belohnung gibt, um falsche Freunde zum Verrat zu bewegen. pic.twitter.com/Yzsv4dIuFt
— Marla Svenja Liebich (@MarlaSvenjaL) September 1, 2025
Полиција претражује различите адресе повезане са њом и прати њене налоге на друштвеним мрежама.
Либихова је затворску казну требало да служи у женском затвору након што је искористила недавну реформу која дозвољава Немцима да промене пол подношењем одговарајуће документације у локалном регистру.
Либихова је категорички негирала тврдње да је ову промену пола користила како би исмевала власти, а не из жеље да живи као жена.
Министар унутрашњих послова Немачке Александер Добринд изјавио је да је Либихова „злоупотребила” закон о самопрепознавању пола и да је потребно да се закон пооштри.
Либихова (53) је од 1990-их година била једна од познатијих фигура на источнонемачкој неонацистичкој сцени.
Обавештајна служба њеног матичног покрајинског региона Саксонија-Анхалт посветила је цело поглавље њој у својим годишњим извештајима о антиуставним активностима.
Године 2023. године осуђена је на 18 месеци затвора због више случајева вербалног злостављања и подстицања мржње, укључујући изјаву у којој је изразила наду да ће избеглице силовати антифа активисткињу, као и понуду да прода бејзбол палице које је назвала „помагала за депортацију”.
Пресуда је коначно потврђена прошлог месеца након што је Либихова изгубила у последњој жалби.