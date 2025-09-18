clear sky
ОГЛАСИО СЕ МУП након саобраћајке код РТС-а: Возач службеног возила телевизије Н1 ОБОРИО ПОЛИЦАЈЦА Увиђај је у току (ВИДЕО)

18.09.2025. 20:32 20:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Вечерас око 19 часова у Таковској улици у Београду дошло је до саобраћајне незгоде у којој је службеним возилом телевизије Н1, марке „Шкода Карок“ београдских таблица, којим је управљао Д. Н. (1980), запослен у овој телевизији, повређен полицијски службеник.

До незгоде је дошло када је возач аутомобила оборио службени мотоцикл „BMW“, којим је управљао двадесетосмогодишњи полицијски службеник, у униформи и на службеном задатку.

Полицајац је задобио повреде ноге и превезен је у Ургентни центар ради указивања лекарске помоћи.

Полиција је на месту догађаја, увиђај је у току.

 

повређен полицајац МУП МУП Србије саобраћајка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
