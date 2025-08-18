ОГЛАСИО СЕ ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ
ОСУМЊИЧЕНИМА ЗА НАПАД НА "КОБРЕ" ОДРЕЂЕН ПРИТВОР Петорица иза решетака до 30 дана, један у кућном притвору уз електронски надзор
Виши суд у Новом Саду огласио се поводом случаја у вези са нападом учесника блокада на припаднике Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре".
Судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду након саслушања шесторице осумњичених због кривичног дела тешко убиство у покушају у саизвршилаштву донела решење којим је према осумњиченима М.Д, В.Н, В.Д, К.Д. и П.В. одређен притвор до 30 дана, а у односу на осумњиченог В.С. мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора у трајању од 3 месеца.
Против овог решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу овог суда.
Подсетимо, припадници одреда налазили су се на радном задатку у тренутку када их је напала група мушкараца који су учествовали у нередима испред просторија Српске напредне странке у Новом Саду.
Напад на Кобре престао је тек када је заставник Војске Србије Владимир Бркушанин пуцао у ваздух из службеног оружја, након више неуспелих покушаја да умири нападаче. Током наредног дана на конференцији за медије заставник Бркушанин испричао је детаље инцидента:
„Напала нас је група од скоро 100 људи металним и дрвеним палицама, топовским ударима, бакљама и каменицама. У тренутку када су нас опколили са три стране, иза нас је био зид, проценио сам да је мој живот и седморице колега угрожен", рекао је Бркушанин.
Током нереда у Новом Саду повређено је седам припадника Војске Србије, од којих четворо теже. Ове информације јавности је саопштио генерал-потпуковник Ђуро Јованић, директор Војно-безбедносне агенције (ВБА).