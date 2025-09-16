ОПТУЖЕН МУШКАРАЦ У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ Напао војне полицајце и разбио аспиратор на ВМА
БЕОГРАД: Више јавно тужилаштво у Београду поднело је Вишем суду у Београду оптужни предлог против З. Б. (43) због сумње да је 23. септембра 2023. године на Војно-медицинској академији-одељењу за токсикологију напао војне полицајце током вршења службе, као и јер је том приликом разбио аспиратор.
Оптужним предлогом окривљеном се на терет стављају кривична дела напад на војно лице у вршењу војне службе у стицају са кривичним делом уништење и оштећење туђе ствари, саопштено је из тог тужилаштва.
Постоји оправдана сумња да је З. Б. 23. септембра 2023. године на Војно-медицинској академији-одељењу за токсикологију, напао Д.А. и С.Н. који су обављали дужност војних полицајаца у Одељењу војне полиције у Групи за војно-полицијске послове у ВМА УВЗ МО.
Окривљени је најпре вређао војне полицајце Д.А. и С.Н. речима да ће им скинути униформе, псујући им мајку и оца, након чега је упозорен да треба да се пристојно понаша и да не сме да снима војне полицајце, што га је изнервирало, те је пришао оштећеном Д.А. и покушао да се са њим физички обрачуна, нападавши и војног полицајца С.Н. те је у стојећем положају шутнуо аспиратор који је пао на земљу услед чега се разбио.
Пре него што су га војни полицајци довели у позицију за везивање, окривљени је шутнуо петом оштећеног С.Н. у пределу леве потколенице, задавши му лаку телесну повреду.
Тужилаштво је предложило суду да након одржаног главног претреса и изведених доказа окривљеног огласи кривим и да му изрекне условну казну затвора од годину дана са роком провере од 4 године.