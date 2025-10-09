light rain
ОСУЂЕН МЛАДИЋ ЗА СИЛОВАЊЕ МАЛОЛЕТНИЦЕ: На поновљеном суђењу ДОБИО 5 ГОДИНА

09.10.2025. 13:03 13:12
Фото: Дневник

НОВИ ПАЗАР: Двадесетпетогодишњег мушкарца Д. Х. из Новог Пазара Виши суд из овог града прогласио је кривим за учињено кривично дело силовање малолетнице и осудио га на пет и по година затвора.

- Младић Д. Х. је оптужен да је у ноћи између 27. и 28. јануара 2021. године силовао шеснаестогодишњу девојку. Ово суђење је поновљено, јер њему је иста казна изречена и први пут али је пресуду поништио Апелациони суд у Кагујевцу и наложено је ново суђење које је сада завршено, а оптужени је осуђен на исту казну у трајању од пет и по година, каже за РИНУ извор упознат са случајем.

Кривично дело догодило се у стану В.П. који је раније правноснажно осуђен на шест месеци кућног затвора због помоћи учиниоцу након извршења кривичног дела.

Више тужилаштво у Новом Пазару и бранилац окривљеног имају право жалбе и на ову пресуду Вишег суда.

силовање малолетница
