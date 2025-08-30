ОСУЛИ ПАЉБУ ИЗ АУТОМОБИЛА Пуцњава у Обреновцу након свађе ПОЛИЦИЈА ОВО ЗАТЕКЛА НА ЛИЦУ МЕСТА
30.08.2025. 09:59 10:02
У Обреновцу, у Немањиној улици, дошло је до пуцњаве у којој, само пуком срећом, није било повређених.
Како Telegraf.rs незванично сазнаје, драма се одиграла у ноћи с четвртка на петак, нешто иза поноћи, а свему je претходила свађа и физички обрачун.
Полицији је око 00.20 часова пријављено да је дошло до пуцњаве. Према пријави, непознате особе су се прво вербално, а потом физички сукобиле испред једног објекта након чега је један од осумњичених из црног аутомобила испалио више хитаца.
Како незванично сазнајемо, полиција је на лицу места пронашла две чауре, највероватније од пиштоља.
Полиција је обавила увиђај.
(Telegraf.rs)