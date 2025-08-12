ОТКРИВЕНИ ДЕТАЉИ ТРАГИЧНЕ СМРТИ ДЕЧАКА У БАЗЕНУ КОД ПАРАЋИНА Стигао налаз обдукције
У Вишем јавном тужилаштву у Јагодини потврђено је да је обдукција дванаестогодишњег дечака, који се утопио у монтажном базену у селу Трешњевица код Параћина, показала да је смрт наступила услед утапања.
До несреће је дошло синоћ око 18.30 часова, а према речима надлежних, нема индиција о кривици других особа, јер је дечак имао одређене здравствене проблеме.
- Дете је имало и одређених здравствених проблема, а судећи према резултату обдукције, нема места за даље полицијско поступање у смислу да је неко одговоран – каже саговорник „Новости“ упознат са догађајем.
Мештани овог параћинског села у ком велики број породица живи и ради у иностранству, шокирани су несрећом која их је задесила. Причају да су се због великих врућина деца код тог базена често играла и у њему тражила освежење.
- Родитељи овог дечака живе у Берлину, а њега су послали у родно село да мало буде код бабе и деде. Нико од деце која су синоћ била на базену није одмах приметио да дечака нема на површине воде. Кад су видели и дозвали одрасле да га извуку, већ је било касно. Одмах је позвана Служба хитне медицинске помоћи, али дечаку није било спаса и поред тога што су га реанимирали. Превезли су га у Параћин и како сам чуо, Хитна је после звала полицију, па је рађена и обдукција. То је велика туга и жалост, шта горе родитељу може да се од овог деси – каже мештанин тог села, потресен трагедијом.
Додаје да се по селу прича да је дете боловало од епилепсије, те да је могуће да се онесвестило у води у тренутку напада.