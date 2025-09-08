ПАЛО ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ У колима пронађено кило марихуане, код куће пиштољ
НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Н. З. (27) из Сомбора, јер су код њега пронашли марихуану и пиштољ.
Он је осумњичен за извршење кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, саопштено је из новосадске Полицијске управе.
Прегледом возила осумњиченог, полиција је, у гепеку, пронашла око 1,1 килограм марихуане. Претресом куће у Сомбору, у којој Н. З. непријављено борави, пронађена је марихуана и пиштољ са осам метака у оквиру.
Осумњиченом је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.