ПАС НАПАО ДЕВОЈЧИЦУ НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ Хитно је пребачена у Дом здравља

У дворишту основне школе у Бољевцима током часа физичког васпитања пас је данас напао и ујео девојчицу, која се налазила на часу физичког васпитања.
Повређено дете одмах је превезено у Дом здравља, где јој је указана медицинска помоћ.
О инциденту су обавештени полиција и служба зоохигијене, која трага за псом.
Деца су била узнемирена после напада, а школа је предузела додатне мере.
