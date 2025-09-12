clear sky
26°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАС НАПАО ДЕВОЈЧИЦУ НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ Хитно је пребачена у Дом здравља

12.09.2025. 18:41 18:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

У дворишту основне школе у Бољевцима током часа физичког васпитања пас је данас напао и ујео девојчицу, која се налазила на часу физичког васпитања.

Повређено дете одмах је превезено у Дом здравља, где јој је указана медицинска помоћ.

О инциденту су обавештени полиција и служба зоохигијене, која трага за псом.

Деца су била узнемирена после напада, а школа је предузела додатне мере.

Telegraf
 

девојчица Пас напад у школи напад
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај