ПЕТНАЕСТОГОДИШЊИ ДЕЧАК УБОДЕН НОЖЕМ У БЕОГРАДУ Хитно превезен у Дечију клинику у Тиршовој
11.08.2025. 08:07 08:23
БЕОГРДА: Дечак од 15 година старости задобио је убодну рану ножем синоћ у 22.05 часова на Миљаковцу, у Улици Велизара Станковића код броја 10, речено је Тањугу у Хитној помоћи.
Kако је наведено, он је превезен у Дечију клинику у Тиршовој, где му је указана медицинска помоћ.
У 19.52 часова у Улици 13. октобра на изласку из Умке догодила се саобраћајна незгода у којој је тешко повређена женска особа старости 25 година, која је након указане прве помоћи колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар.
Екипе Хитне помоћи током ноћи су интервенисале 110 пута, од чега је 13 интервенција обављено на јавним местима.
За помоћ су се највише јављали старији суграђани, психијатријски и хронични болесници попут астматичара и хипертензичара.