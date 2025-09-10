overcast clouds
ПОХАРАЛИ ГРАДИЛИШТЕ У ШИДУ! Шест особа ухваћено са кабловима вредним 500.000 динара

10.09.2025. 14:52 14:55
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

СРЕМСКА МИТРОВИЦА:Припадници Министарства унутрашњих послова у Шиду поднеће кривичну пријаву надлежном тужилаштву против тројице мушкараца старости 27, 30 и 35 година и тројице 24-годишњака, због сумње да су са градилишта украли електричне каблове вредности око пола милиона динара.

Они су осумњичени за кривично дело крађа, саопштено је из Полицијске управе у Сремској Митровици.

Приликом контроле комбија у којем су се налазили осумњичени, полиција је у товарном делу пронашла већу количину електричних каблова чија се вредност процењује на око 500.000 динара, које су, како се сумња, украли са градилишта тржног центра у Шиду.

Украдени предмети су враћени извођачу радова.

