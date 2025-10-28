ДРАМАТИЧНА ПРОМЕНА ВРЕМЕНА Киша, снег и сунце у истом дану ВЕТАР МЕЊА ПРАВАЦ
28.10.2025. 07:15 07:19
Коментари (0)
На северу Србије у уторак сунчано.
У осталим пределима Србије ујутро киша, на вишим планинама снег, али ће током дана и у тим пределима доћи до разведравања. Дуваће слаб до умерен северозападни веатр, у Војводини и на истоку Србије јак. Крајем дана ветар у скретању на југозападни.
Јутарња температура од 5 до 9 степени, максимална дневна од 13 до 17 степени.
У Београду у уторак рано ујутро разведравање, па ће током дана бити сунчано. Дуваће слаб до умерен северозападни ветар. Крајем дана ветар у скретању на југозападни.
Јутарња температура 9 степени, максимална дневна 15 степени.