ПОКУШАЛА ДА ПОДМИТИ ЦРНОГОРСКУ ПОЛИЦИЈУ Поднета кривична пријава против држављанке Србије УБАЦИЛА 20 ЕВРА У ДОКУМЕНТА
ПОДГОРИЦА: Против држављанке Србије у Црној Гори је поднета кривична пријава зато што је понудила новац полицијском службенику да би избегла граничну проверу.
У саопштењу МУП-а Црне Горе наводи се да је надлежном тужилаштву поднета кривична пријава против Г. М. (57) из Србије, због сумње да је починила кривично дело давање мита.
Она је, како се сумња, 17. јула у раним јутарњим часовима, приликом граничне провере на граничном прелазу Ранче, полицијском службенику Станице граничне полиције Пљевља понудила новац у циљу избегавања граничне контроле, на начин што је у своју путну исправу ставила новчаницу од 20 евра.
Спроведеном граничном провером утврђено је да Г. М. у путничком моторном возилу марке "рено" београдских регистарских ознака, превози пет држављана Србије за новчану накнаду, без дозволе за превоз путника у друмском саобраћају.