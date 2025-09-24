ПОЛИЦАЈАЦ У БОРУ НАПАДНУТ Мушкарац под утицајем наркотика налетео колима на њега
24.09.2025. 10:51 10:53
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бору ухапсили су О. В. (22) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело ометање службеног лица у вршењу службене дужности.
Он се сумњичи да се управљајући аутомобилом није зауставио на светлосни знак полицајца, већ је нагло кренуо ка њему.
- Полицајац се, како би избегао да га аутомобил удари, измакао ван пута, док се О. В. одвезао у непознатом правцу - наводе из полиције.
Додају да су га убрзо пронашли и утврдили да је позитиван на канабис.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Бору, одређено му је задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.